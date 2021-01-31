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    Социальный патруль в Караганде: как помочь бездомному

    31 Января 2021, 20:20

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде давно и успешно работает мобильная служба «Социальный патруль». Она предназначена для оперативного реагирования на информацию о нахождении лиц без определённого места жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники службы доставляют бездомных в Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь им оказывают первичные медицинские услуги и другую необходимую помощь.

    Отдел занятости и социальных программ Караганды, курирующий этот центр, просит карагандинцев не быть равнодушными: увидев на улице бездомного человека, которому нужна помощь, обязательно позвонить по телефонам: 50-32-44, 50-32-45. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00.

    Центр для ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находится по улице Архитектурной, 10. Рассчитан он на 50 мест. Центром оказываются все виды специальных социальных услуг (документирование, оформление пенсий и госсоцпособий), а также он занимается трудоустройством постояльцев, направлением их в общежития или медико-социальные учреждения.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка НПО Общество
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