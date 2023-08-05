Социальный патронат запустят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проект по поддержке детей из неблагополучных семей запустят в Казахстане. Об этом сообщается в проекте Комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы, размещенном на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект «Социальный патронат» позволит комплексно сопровождать детей из неблагополучных семей социальными службами. Социальный патронат для неблагополучных семей является инициативой, направленной на оказание поддержки и содействие семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации или сталкивающимся с социальными проблемами. Социальный патронат представляет собой систему индивидуального сопровождения и помощи, основанную на взаимодействии профессиональных патронов и неблагополучных семей», - говорится в документе.

Отмечается, что основная цель заключается в повышении благополучия и качества жизни неблагополучных семей путем предоставления поддержки и помощи в различных аспектах их жизни.

Патронат ориентирован на семьи, которые сталкиваются с различными проблемами, такими как нарушение семейных отношений, проблемы воспитания детей, насилие в семье или другие сложности, которые затрудняют их функционирование и развитие.

Проект включает в себя обученных и опытных патронов, которые являются профессионалами в области социальной работы и сопровождают неблагополучные семьи. Патроны оказывают индивидуальную поддержку, консультации, помощь в разрешении конфликтов, помощь в организации доступа к социальным услугам и ресурсам.

Патронат будет основан на комплексном подходе к работе с неблагополучными семьями. Он включает в себя не только работу с родителями, но и поддержку и внимание к детям, помощь в образовательном и профессиональном росте.

Кроме того, предлагается в каждой школе ввести обязательную должность социального-педагога, деятельность которого будет строго направлена на обеспечение социального благополучия ребенка.

Также будет внедрена межведомственная программа по профилактике и снижению насилия в организациях образования, которая станет методической опорой всех педагогов, работающих с детьми.