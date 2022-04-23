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    Социальный хлеб по 95 тенге вернут в магазины Павлодара

    23 Апреля 2022, 11:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В магазины Павлодара вернут социальный хлеб по 95 тенге. Цена будет действовать до 1 сентября, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Чтобы стабилизировать цены на хлеб, в апреле акимат области, Минсельхоз и продкорпорация подписали меморандум. Намерены сдерживать стоимость социальной булки – формовой из пшеничной муки.

    «АО «Продкорпорация» планирует выделять каждый месяц 4 475,9 тонны продовольственного зерна. Это покроет ежемесячную потребность мукомольных предприятий для производства муки первого сорта», – сообщили в управлении сельского хозяйства.

    С мукомольными предприятиями управление подписало ещё один меморандум. С апреля по сентябрь хлебопекарям муку первого сорта будут поставлять по фиксированной цене – 130 тенге за килограмм. «В розничной сети области социальный хлеб из муки первого сорта будет стоить 95 тенге», – добавили в управлении.

    По информации акимата, в октябре прошлого года для сдерживания цен на хлеб подписывали меморандум, по которому формировали стабилизационный фонд зерна и обеспечивали хлебопекарные предприятия области мукой.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Экономика Цены и тарифы
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