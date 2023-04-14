Социальный эксперимент: Подростки покупали алкоголь в магазинах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активисты движения «Жаңа Адамдар» провели серию рейдов по продуктовым магазинам Астаны, чтобы выявить нарушения законодательства по продаже алкогольных напитков несовершеннолетним, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В качестве покупателя выступала 17-летняя девочка, внешне явно не имеющая право покупать алкоголь. И тем не менее, 7 из 22 проверенных активистами магазинов продали ей запрещенные крепкие напитки. Факты продажи фиксировались на видеокамеру. После того, как доказательства продажи спиртного подросткам были представлены продавцам и владельцам магазинов, почти все они принесли публичные извинения и пообещали впредь не совершать подобного», - сообщают активисты.

При этом в одном случае продавцы отказались признавать свою вину и покинули торговый зал, спрятавшись за прилавками. После чего молодые люди вызвали полицейских, которые зафиксировали правонарушение.

Активисты отмечают, что основная задача таких рейдов – раскрыть проблему продажи алкоголя несовершеннолетним, потому что это не просто нарушение закона, а угроза для будущего страны.

«Жаңа Адамдар» продолжит серию контрольных закупок в астанинских магазинах с целью выявления и ликвидации точек продажи алкоголя несовершеннолетним. Факты продажи спиртного детям будут фиксироваться и предоставляться продавцам и владельцам магазинов. На камеру активисты будут требовать признания вины и обещания не совершать нарушения в будущем. В случае неоднократного нарушения закона в одном и том же месте «Жаңа Адамдар» будет всеми законными способами гражданского протеста маркировать и блокировать точку продажи», - говорится в сообщении активистов.

Представители организации просят астанчан сообщать об известных торговых точках, где несовершеннолетним продается алкоголь.



