НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев сегодня провёл встречу с социальными предпринимателями, где ему был презентован «Хаб социальных инноваций». Спикер палаты ознакомился с процессом подготовки кадров для соцпредпринимательства, и рядом социальных проектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Глава государства уделяет самое пристальное внимание развитию социального предпринимательства. Эта сфера имеет большой потенциал. В ряде передовых стран социальные предприятия обеспечивают ощутимый экономический эффект. Кроме того, реализация социально-значимых проектов и поддержка социальных предпринимателей – один из показателей развитости общества в целом», - подчеркнул председатель Сената.

Также Маулен Ашимбаев рассказал, что по поручению Президента страны парламентариями был разработан законопроект о социальном предпринимательстве, презентация которого пройдет уже в марте этого года в Сенате.

«Законопроект инициирован депутатами Парламента. Этот важный законопроект направлен на закрепление понятия и основных задач социального предпринимательства, а также будет содержать конкретные механизмы поддержки этой сферы. В частности, депутаты предложили предоставить социальным предпринимателям налоговые льготы, оказать им финансовую поддержку в виде грантов, субсидий на кредиты и аренду имущества. Законопроект направлен на системную поддержку социально-ориентированных предприятий в нашей стране», - рассказал Спикер Сената.

На встрече речь шла и о том, что социальные предприниматели нередко сталкиваются с проблемами написания грамотного бизнес-плана, привлечения инвесторов и партнеров, незнания основ маркетинга и другими. Поэтому Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что в законопроекте будет предусмотрена организация профессионального обучения для социальных предпринимателей, оказание консультативной, методической и информационной поддержки.

О подготовке кадров для сферы социального предпринимательства и об открытии на базе Международного университета «Астана» Хаба социальных инноваций на встрече рассказал президент вуза Серик Ирсалиев. По его словам, на базе этого хаба будут проходить внедрение и акселерация инновационных проектов, направленных на решение социальных проблем, проводиться прикладные исследования в области социального предпринимательства. Также на площадке хаба будут организованы встречи социальных предпринимателей с потенциальными инвесторами и грантодателями.

Член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Эмин Аскеров, в свою очередь, рассказал о республиканском конкурсе «Мейкатон» по решению социальных и прикладных проблем людей с ограниченными возможностями. Одним из критериев для участия в конкурсе станет устойчивость бизнес-модели социального проекта с его прикладным и коммерческим потенциалом. Мероприятие планируется организовать уже в марте этого года при поддержке акимата города Нур-Султана.

В ходе встречи представители сферы социального предпринимательства внесли ряд конкретных предложений и рассказали о своем видении дальнейшего развития отрасли.

Также в рамках мероприятия Маулен Ашимбаев принял участие в открытии Детской художественной школы для одаренных детей из социально-уязвимых слоев населения. Занятия здесь будут проводиться опытными педагогами, художниками и заслуженными деятелями Казахстана для разных возрастных групп детей. При этом в каждой группе обучения до 30% от общего набора будут составлять школьники из многодетных семей, а также все желающие из числа детей-сирот и тех, чьи родители погибли при проведении спасательных операций и охраны правопорядка.

В мероприятии также приняли участие заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов и другие представители государственных органов и сферы социального предпринимательства.