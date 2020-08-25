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    Социальные объекты и дороги ремонтируют в районах Акмолинской области

    25 Августа 2020, 13:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В сёлах Акмолинской области развернулись строительные, ремонтные работы в рамках «Ауыл — ел бесігі» и программы «Дорожная карта занятости». С темпами их реализации в Сандыктауском районе ознакомился аким области Ермек Маржикпаев. Проинспектировав объекты, в разговоре с подрядчиками подчёркивал главное условие — качество должно быть неизменно хорошим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Так, на капитальный ремонт Сандыктауской средней школы, где учится 213 детей, в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» выделено более 200 млн тенге. Объект планировалось сдать в эксплуатацию 25 августа, однако из-за большого отставания здание не готово к приёму детей. Аким области, выказав недовольство, обозначил срок завершения работ - до 1 октября подрядчикам необходимо устранить недостатки и завершить работу. В новом учебном году 135 детей будут обучаться в школе дистанционно, 78 - в штатном режиме.

    В селе Балкашино ведутся работы по строительству и ремонту внутрипоселковых дорог. Твердым асфальтом покрыто 20 км, по программе данный объём решили увеличить еще на 20 км, протяженность асфальтной дороги будет составлять 40 км.

    Далее аким области побывал в Доме культуры «Сарыарка». В рамках программы «Дорожная карта занятости» из выделенных 600 млн тенге 44 млн тенге направлены на дом культуры. Очевидно, что современный концертный зал порадует местных жителей.

    Также на ремонт спортивной площадки в Балкашино выделено 14 млн тенге. Здесь в скором времени детишек порадует футбольное поле размером 22х42 метра площадью 924 кв. м с покрытием из искусственной монофиламентной травы. Ребята выразили благодарность Ермеку Маржикпаеву.

    В текущем году в с. Балкашино некачественно проведён ремонт первой школы и детского сада «Мирас». Выяснилось, что подрядчик - компания «Даяна Сервис» - отвечала за ремонт первой школы в райцентре. Здесь тоже работа стоит. В новом учебном году школьников вынуждены отправлять на обучение в другую школу. Ермек Маржикпаев поручил исправить всё в срок до 1 октября.

    На ремонт учебных заведений и районной больницы в рамках «Ауыл - ел бесігі» Сандыктаускому району выделено более 1 млрд 300 млн тенге. Глава региона посетил и остался доволен ремонтом учреждения, подчеркнув низкий процент заболеваемости медработников в борьбе с коронавирусной инфекцией в районе ввиду профессионализма врачей.

    В завершение поездки руководитель региона побывал на полях «П/З Балкашинский» и высоко оценил работу товарищества. Как отметил директор предприятия Шарип Докаев, вскоре планируют начать уборочную страду, ожидается неплохой сбор урожая.

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