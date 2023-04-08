Социальные магазины открыли в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане открыли два социальных магазина. Социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) будут отпускаться по ценам с минимальной наценкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Региональный институт развития Социально-предпринимательская корпорация «Жетісу».

Социальные магазины запущены в пилотном режиме в микрорайоне «Коктал» по адресу улица Амангельды 47 и селе Еркин по адресу улица Бесшатыр 75. Ассортимент продукции представлен 18 видами СЗПТ, кроме говядины. Здесь реализуются товары Стабилизационного фонда области Жетісу и производителей, задействованных по «оборотной схеме». Отпускные цены в магазинах ниже рыночных в среднем на 10%. К примеру, сахар стоит 425 тг/кг (рыночная – 483 тг/кг), масло подсолнечное 740 тг/кг (рыночная – 931 тг/кг), рис 340 тг/кг (рыночная – 496 тг/кг).

На презентации соцмагазинов приняли участие заместитель акима Жетысуской области Ернат Базил, руководитель управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития области Диас Сериков, председатель Правления АО «РИР СПК «Жетісу» Данияр Айкынбаев, а также жители и представители СМИ.

По словам главы АО «РИР СПК «Жетісу» Данияра Айкынбаева, продуктовые магазины были переформатированы в социальные. В ближайшее время планируется открыть еще несколько подобных магазинов в областном центре.

«Вопрос сдерживания цен на продовольственные товары остается важной задачей и находится на особом контроле руководства области. По поручению акима области, совместно с акиматом города планируем открытие дополнительных социальных магазинов в других районах города. На сегодня для стабилизации цен СЗПТ на 2022-2023 годы из областного бюджета выделено 4 млрд тенге на формирование стабфонда и на «оборотную схему». Чтобы не допустить рост цен на овощи в межсезонье подписаны договоры на поставку 736 тонн картофеля и 169 тонн моркови. В рамках «оборотной схемы» имеются договоры с 9 товаропроизводителями и с 2 субъектами торговли на производство и поставку продовольственных товаров в торговые сети», – отметил Данияр Айкынбаев.

При этом для стабилизации цен на овощную группу СЗПТ в межсезонье (апрель-июнь месяцы) выдан кредит крупной торговой сети «Magnum Cash&Carry», где в филиалах торговой сети в Талдыкоргане по фиксированным ценам реализуется капуста, лук, морковь и картофель. СПК также планирует дополнительно заключить контракты с товаропроизводителями на поставку и реализацию овощей в период с мая по июль текущего года.