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Социальные карты для покупок в супермаркетах появятся для жителей Нур-Султана

Автор:  
Анеля Касымова
23 Августа 2022, 17:40
Социальные карты для покупок в супермаркетах появятся для жителей Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акимат Нур-Султана активно сотрудничает с крупными сетями супермаркетов по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В пилотном режиме хотим запустить социальную карту. Чтобы те полки, которые мы субсидируем, работали точечно для социально уязвимых слоев населения, для малообеспеченных семей. Мы будем выдавать социальные карты, осенью начнем в пилотном режиме», - сообщил аким города Алтай Кульгинов на встрече с предпринимателями в столице.

В настоящее время в перечень социально значимых продуктов питания входят 19 товаров: мука, хлеб и макаронные изделия, соль, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина и курица, молоко, кефир и творог, а также некоторые виды овощей: картофель, морковь, лук и капуста.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция за июль выросла с 14,5% до 15%. Более половины вклада в инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. Продовольственная инфляция ускорилась с 19,2% до 19,7%, непродовольственная – с 13,2% до 14,2%.


Астана   Акимат   Цены и тарифы   Общество  
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