Социальное жилье должно строиться качественно и в срок - мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции Nur Otan Альберт Рау, Самат Акишев, Алия Сапарова и Екатерина Смышляева в рамках мониторинга реализации Предвыборной программы партии ознакомились с ходом строительства двух 60-ти квартирных домов в городе Рудном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Строительство домов, которое ведется в 39-м квартале Рудного, позволит обеспечить жильем 120 семей из социально уязвимых слоев населения. Подрядные организации планируют завершить строительство объектов до конца текущего года.

В ходе встречи депутаты обсудили ряд проблемных вопросов.

Как отметила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, наиболее остро стоит проблема резкого подорожания строительных материалов. Подрядчики, которые заключили контракты и начали строительство, оказались в трудной ситуации, когда требуется пересмотр сметной стоимости. А те подрядчики, которые участвовали в конкурсах, не соглашаются проводить работы по действовавшим ранее ценам.

Для перерасчета расходов необходимы соответствующие правила, которые разработаны по поручению Правительства Министерством индустрии и инфраструктурного развития, однако до регионов они еще не дошли. Сейчас и заказчики, и подрядчики очень ждут, когда эти правила будут доведены, чтобы начать строительные работы.

Не менее актуальной проблемой являются и низкие темпы строительства. Так, в очереди на арендное жилье стоят 3 тысячи человек, а в этом году сдаются только 120 квартир. Решение возможно путем пополнения государственного жилищного фонда либо увеличения арендного жилья за счет вторичного рынка. Многие вопросы, предусмотренные Концепцией о жилищной политике, осенью будут обсуждаться в Мажилисе.

Депутаты Мажилиса, члены парламентской фракции Nur Otan отметили, что несмотря на существующие проблемы, в Рудном рисков в реализации предвыборных обещаний партии нет и все запланированные показатели по строительству жилья будут выполнены.