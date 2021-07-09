Социально значимые продукты питания подорожали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подорожали пять видов социально значимых продовольственных товаров. В основном это продукты, которые не производятся в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по сравнению с прошлым годом гречка подорожала с 300 до 405 тенге, сахар – с 158 до 284 тенге, а литр жидкого масла – в два раза, то есть с 325 до 700 тенге. На цену в основном влияют пандемия и дороговизна на мировом рынке, отмечают специалисты. Тем не менее, в стабилизационном фонде области сейчас хранится 313 тонн социально-значимых продовольственных товаров. В ближайшие дни будет закуплено еще 272 тонны сахара. Эти продукты в целях стабилизации цен поставляются в магазины с большой концентрацией населения, города, районы области.

В регионе также подорожали картофель и морковь. Если картофель стоил более 400 тенге, то сейчас его цена снизилась до 190 тенге, так как его начали поставлять из южных регионов страны. Цены на морковь превышали 500 тенге, однако сегодня стоимость снизилась до 320 тенге.

«На сегодняшний день цены снижаются из-за увеличения поставок товаров из южных регионов. Возникает конкуренция, приводящая к падению цен. И вот уже со второй половины июля, с 20-го, наши собственные товаропроизводители начнут выпускать свою продукцию», - говорит заместитель руководителя управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов.