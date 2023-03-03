Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Социально уязвимым семьям выдали по тонне угля в Карагандинской области

    3 Марта 2023, 02:01

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области малоимущим семьям выделили по тонне угля. Благотворительную акцию при поддержке местного отдела занятости и социальных программ провела градообразующая компания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Благотворительную помощь получили 18 семей Нуринского района. Среди них Ангелина Принос, которая одна воспитывает особенного малыша. Она живет с матерью. На зиму женщины закупают около восьми тонн угля, но иногда этого объёма не хватает.

    «Бывает, уголь попадается некачественный. Плохо горит. А этот сорт угля всегда отличался качеством», – говорит Ангелина.

    Отец семерых детей Думан Дуйсенбин поблагодарил за такую помощь.

    «Это хорошее подспорье для нас. Уголь никогда не бывает лишним», – отметил он.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Социальная поддержка Уголь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 700 км автодорог отремонтируют в Карагандинской области
    Увеличить размеры госпособий намерены в Казахстане
    Социальный кодекс: господдержка будет оказываться в проактивном формате
    Социальный автобусный маршрут восстановили в Карагандинской области
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров