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    Социально-тренинговый центр открылся в Атырау

    25 Октября 2022, 00:29

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Социально-тренинговый центр «Дос» открылся в Атырау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В отремонтированном здании в микрорайоне Алмагуль города Атырау открылся учебный Центр социально-трудовой реабилитации «Дос». Здесь созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Для них есть коворкинг-центр, зал хореографии, массажный кабинет, кабинет изотерапии, компьютерный класс. А также швейная, столярная мастерские и мастерская по ремонту инвалидных колясок», - сообщили в пресс-службе акима города Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Социальная поддержка Акимат Общество
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