Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Социально-экономическое развитие РК: активизировать работу поручил Аскар Мамин

    10 Июня 2021, 10:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Планируется рассмотрение итогов социально-экономического развития страны за шесть месяцев на уровне Главы государства. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экономика Казахстана демонстрирует положительный рост. За пять месяцев рост составил 1,6% к соответствующему периоду прошлого года. Основными драйверами роста экономики стали обрабатывающая промышленность – рост на 7,2%, машиностроение 21,1%, в том числе в автомобилестроение 26,4% и производство прочих транспортных средств, включая локомотивы и вагоны 54,9%. Высокую динамику в обрабатывающем секторе показали такие отрасли как химическая промышленность на 9,8%, легкая промышленность 5,5%, металлургия 2,7%, фармацевтика 25,7% и нефтепереработка 3,4%», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр Аскар Мамин.

    Также Аскар Мамин отметил, что обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 11,3% и вводе в эксплуатацию жилья на 12,5% или 4,6 млн кв.м. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста на 3,1%. Рост инвестиций в основной капитал составил 25,5% без учета горнодобычи.

    «Второй месяц подряд наблюдаются положительные темпы роста в секторе услуг: в торговле и связи. По итогам января-мая по всем 7 основным макропоказателям отмечается рост в Мангистауской области и Шымкенте. По 6 основным показателям отмечается рост в семи регионах. Это Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, Павлодарская и Туркестанская области. По 5 показателям положительная динамика наблюдается в семи регионах. Это Атырауская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан, Алматы. Наименьшие показатели у Западно-Казахстанской области», - отметил Премьер-Министр.

    Аскар Мамин дал ряд поручений представителям госорганов и акиматов.

    «Акиматам регионов следует не снижать заданные темпы роста. Для поддержания динамики роста необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию рабочих мест», - отметил глава Кабмина.

    «Вместе с тем, зафиксирован рост в уровне инфляции ввиду увеличения цен на ряд товаров и платных услуг. Акиматам регионов совместно с госорганами поручаю принять действенные меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка. Агентству по защите и развитию конкуренции совместно с акиматами регионов своевременно пресекать факты необоснованного роста цен на социально-значимые продовольственные товары», - поручил он.

    Также по словам Аскара Мамина, исполнение бюджета по доходам сложилось на уровне 101,6% к плану текущего года.

    «Поручаю администраторам обеспечить плановое ежемесячное освоение. Хочу обратить ваше внимание, что предполагается рассмотрение итогов социально-экономического развития страны за 6 месяцев на уровне Главы государства. Поручаю министерствам и акиматам активизировать работу и принять соответствующие меры по реализации задач, поставленных Главой государства по достижению запланированных показателей роста национальной экономики», - подчеркнул Аскар Мамин.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая