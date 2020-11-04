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    Социальная танцевальная студия открылась в Сарани

    4 Ноября 2020, 13:50

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Грант на миллион тенге выделил на открытие студии Without borders в Сарани Проект развития молодёжного корпуса Zhas Project, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Совместная акция Международного банка реконструкции и развития и Министерства образования и науки РК даёт возможность молодёжи освоить элементы социального предпринимательства и развивать его дальше.

    «О проекте Zhas Project, как и большинство казахстанцев, я узнала из соцсети Instagram. С трёх лет я занимаюсь в образцовом ансамбле танца «Детство». Её руководитель - Ольга Голева. Она всегда учила своих воспитанников быть добрыми и помогать другим в силу своих возможностей. Благодаря её помощи и наставлениям мы открыли социальную танцевальную студию Without borders («Без границ»)», - рассказывает основатель студии Мария Сторчак.

    На сегодняшний день в Сарани это единственная танцевальная студия, где занимаются ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с особыми образовательными потребностями.

    «Да, это другие дети, особенные. Но каждый из них со своим внутренним миром. И это не значит, что они не могут найти себя в творчестве. Танцевальная студия для меня сейчас многое значит. Репетиции и общение с этими детьми перевернули моё сознание и изменили взгляд на мир», - делится Мария.

    Конечно, такой проект в одиночку осилить невозможно. Но у Марии есть команда, которая всегда поможет и поддержит. Это три близких по духу человека: Роман Шарипов, Илана Алпысбаева и Татьяна Сторчак.

    «Мне посчастливилось быть лидером нашей студии. Вообще по образованию я педагог. Работаю учителем в школе-гимназии №17. Есть дополнительное образование хореографа. Но всю работу мы делаем командой сообща. Кроме того, большой вклад в наш проект вносит Ольга Голева. Она направляет, подсказывает и даже принимает участие в репетициях», - рассказывает Мария.

    На протяжении всего времени участия в проекте огромную помощь студии Without borders оказывает и Дом культуры Сарани. Его директор Людмила Феоклистова в рамках Zhas Project предоставила бесплатно помещение для проведения занятий.

    «Основная задача студии - дать возможность детям, независимо от социального статуса и состояния здоровья, почувствовать музыку, ритм и освоить простые движения. Ведь из этого складываются прекрасные композиции, которыми можно наслаждаться, не отрывая глаз. Каждый ребёнок, приходя к нам на занятия, раскрывает свои способности и таланты», - отмечает Мария Сторчак.

    Занятия в социальной танцевальной студии Without borders проводятся бесплатно. Команда после завершения Zhas Project нацелена развиваться и дальше в этом направлении. В планах открыть дополнительные группы для детей с нарушениями слуха.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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