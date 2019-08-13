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    События в Кой-Таше: в чем подозревается Атамбаев и его сторонники

    13 Августа 2019, 12:02

    БИШКЕК. Кабар-КАЗИНФОРМ - В рамках событий 7-8 августа в селе Кой-Таш в отношении соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева возбуждено 8 уголовных дел. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил генеральный прокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

    Он отметил, что в частности дела возбуждены по массовымбеспорядкам, убийству, захвату заложников, четыре дела - по попытке убийства ихулиганству.

    Генпрокурор отметил, что была создана межведомственнаякомиссия из числа следователей.

    По его словам, по захвату заложников и массовым беспорядкамбыли задержаны Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Амантур Джамгырчиев и М.Шаменов.Постановлением суда они заключены под стражу до 8 октября.

    В том числе, как пояснил Джамшитов, Атамбаев подозревается виспользовании оружия, организации массовых беспорядках, препятствии следствию,захвате заложников, убийстве 1 человека и попытке убийства.

    7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президентаАлмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органыпо делу А.Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонниковбывшего президента.

    В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ«Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.

    8 августа, правоохранительные органы задержали Атамбаева вего доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

    По фактам беспорядков в Кой-Таше, убитого спецназовца ипострадавших правоохранителей начато досудебное производство.

    Напомним, 7 августа этого года стало известно о проведении специальной операции по задержанию бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш, что находится близ Бишкека. В доме экс-главы республики произошла стрельба. В результате, по информации кыргызстанского минздрава, в больницы города Бишкека и Чуйскую областную объединенную больницу поступили 45 пострадавших с различными травмами.

    8 августа на заседании Совета безопасности страны Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы КР, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона.

    В этот же день Алмазбек Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. 9 августа Алмазбеку Атамбаеву избрали меру пресечения – его взяли под стражу до 26 августа. В селе Кой-Таш в доме экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева изъяты различные виды огнестрельного оружия и боеприпасы.

    Ранее в Кыргызстане депутатами Жогорку Кенеша была создана специальная депутатская комиссия по изучению озвученных обвинений в отношении Алмазбека Атамбаева. По итогам ее работы, было решено предъявить обвинение экс-президенту Кыргызстана по шести эпизодам. 27 июня этого года Жогорку Кенеш принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кыргызстан
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