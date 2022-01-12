Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    События в Казахстане обсудили на экстренном совещании Организации тюркских государств

    12 Января 2022, 09:17

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Организация тюркских государств поддерживает скорейшую нормализацию ситуации в Казахстане и восстановление верховенства закона в стране, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В формате видеоконференции 11 января состоялось экстренное совещание стран-членов Организации тюркских государств по сложившейся ситуации в Казахстане.

    Внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран участниц и стран наблюдателей международной организации прошло по предложению председательствующей страны - Турции.

    Генеральный секретарь Организации тюркских государств Б. Амреев в своей речи отметил значимость Казахстана в тюркском мире и рассказал, насколько важна поддержка друг друга в тяжелое время. Также, он разъяснил о решительных мерах Президента Казахстана К. Токаева - остановить беззаконие.

    «Мы подчеркиваем важность стабилизации мира в Казахстане и поддерживаем контртеррористическую операцию Правительства против тех, кто посягнул на конституционный строй страны. Кроме того, мы поддерживаем программу реформ, озвученную руководством страны», - добавил Генеральный секретарь.

    Глава турецкого внешнеполитического ведомства М. Чавушоглу заявил, что в это непростое время тюркский мир поддерживает Казахстан и внимательно наблюдает за происходящим.

    «Мы рассчитываем на силу братского народа. Мы участники сотрудничества и процветания, а не геополитического соперничества. Благополучие и мир укрепляют государства и народы. Мы верим, что этот кризис не нанесет ущерб суверенитету, целостности, стабильности и сбалансированной внешней политике Казахстана», - подчеркнул министр.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Турция Тюркский мир Политика ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Вперед в будущее. Перспективы развития «зеленой» энергетики в Казахстане
    Политика США в отношении Центральной Азии
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей