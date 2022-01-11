События в Алматы – это международная террористическая агрессия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов подробно разъяснил, почему события в Алматы – это международная террористическая агрессия, передает МИА «Казинформ».

«1. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ впервые прошло открыто и каждый мог видеть это заседание.

2. Все члены ОДКБ однозначно поддержали Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в борьбе с международным терроризмом, защитой суверенитета страны, хаоса и ужаса, защитой прав своих граждан от насилия, противоправных действий, убийств мирных жителей, грабежей, поджогов, погромов и всего прочего.

3. Как указал председатель ОДКБ Никола Пашинян, страны ОДКБ сами сталкивались с проявлениями международного терроризма.

4. Как отметил Президент Казахстана, страна пережила самый тяжелый кризис за всю историю независимости, попыткой государственного переворота, целью которой был захват власти. Будут представлены доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана.

5. Касым-Жомарт Токаев указал, что основной удар террористов был направлен против Алматы, падение города открыло бы путь к захвату юга, а затем и всего Казахстана, в определенный момент приобрели критический характер. Алматы и девять областных центров оказались в руках террористов. Поначалу террористы выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка и даже жителей города, а потом началось то, что в историю войдет, наверное, как «Алматинская трагедия».

6. В Казахстане использовались хорошо подготовленные группы боевиков, прошедшие подготовку за рубежом, оснащенные современными средствами связи и оружием.

7. Масштабная антитеррористическая операция в ближайшее время будет завершена и вместе с ней завершится миссия ОДКБ.

8. Устав ООН признает за каждым государством неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

9. Члены ОДКБ отметили, что целью Организации Договора о коллективной безопасности является именно защита независимости и суверенитета стран участниц международного договора, противодействия международному терроризму во всех его проявлениях и необходимо извлечь уроки из ситуации в Казахстане. Необходимо также поднять уровень обмена информацией на более высокий уровень.

10. Важно решение об учреждении института Специального представителя Генсека ОДКБ по миротворческой деятельности подтверждает свою актуальность.

11. Отдельные СМИ и общественные институты продолжают вброс ложной информации, основанной на вымыслах и непроверенных фактах. Поэтому нужно открыто показывать, что на самом деле творили террористы в Казахстане.

12. В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены.

13. «ОДКБ показала свою востребованность и эффективность как авторитетная военно-политическая организация. Это реально работающий механизм обеспечения стабильности и безопасности наших государств» - указал Глава государства», - написал в Facebook Марат Башимов.