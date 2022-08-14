Собственный электродвигатель на автомобиль изобрели в Казахстане

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Отечественной версией Tesla пользуются шымкентские водители. Экологически чистый мотор на удивление оказался достаточно простым в обслуживании и недорогим в производстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Шымкентские последователи Илона Маска предлагают революционную идею для автомобилестроения. Первые прототипы новейшей конструкции электродвигателя бесшумны, безвредны для экологии, заряжаются очень быстро. Автолюбители уже оценили преимущества изобретения. Полной зарядки электродвигателя хватает на 300 км.

Нурсултан и Ерлан встретились год назад. Вместе открыли центр сборки автомобилей. Единомышленники уже реализовали несколько рациональных решений, даже сумели наладить выпуск собственных запчастей, вместо привозных – импортных.

«Мы разработали собственный контроллер и оборудование для зарядки электродвигателей. Скоро все запатентуем и запустим в массовое производство. Это главная цель, к чему мы стремимся», - делится инженер-механик Нурсултан Сейсенбай.

Специалисты с 10-летним опытом говорят, что на реализацию проекта потратили 500 тыс. долларов. Поэтому серьезно настроены продвигать разработку в отечественную автомобилестроительную отрасль.

«Наша мечта – наладить массовое производство электромобилей в Казахстане. Мы хотим, чтобы все права на изобретение, лицензии и прочее оставались в нашей стране. Такие условия мы будем ставить инвесторам», - говорит Нурсултан Сейсенбай.

В цехе по сборке электромобилей сейчас работают почти 40 человек. Шестеро инженеров-механиков.

Ерлан Рахматуллаев специализируется на довольно необычном тюнинге – он усиливает безопасность гоночных автомобилей и расширяет функциональные возможности «железных коней».

«Все заводские функции безопасности остаются. Мы только лишь дополняем и расширяем функционал автомобиля. Например, изобрели вот такое решение – доступ по отпечатку пальца. Еще есть функция, когда подходишь с телефоном к машине, двери открываются», - сообщил Ерлан Рахматуллаев.

Изобретатели получают предложения от иностранных компаний. Отечественные автоцентры тоже приглашают к сотрудничеству. Но есть проблема – руки связывает бюрократия. Изобретатели жалуются, что очень трудно по закону оформить электромобиль, а тем более получить финансирование на массовое производство, воплотив инженерную мысль в реальность.



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