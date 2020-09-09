Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% - Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о том, что собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% и составили более 2 трлн. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственные доходы местных бюджетов исполнены на 121% и составили более 2 трлн. тенге. План перевыполнен на 353 млрд. тенге. Из них, по налогам – на 328 млрд. тенге. Во всех регионах планы доходов перевыполнены», - заявил министр финансов РК.

Что касается расходов, расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского - на 99,5%, местных бюджетов - на 98,4%.

Расходы республиканского бюджета составили 9 трлн. 251 млрд. тенге. Не исполнено - 45 млрд. тенге. Из них экономия – 17 млрд. тенге, не освоено – 28 млрд. тенге.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих центральных госорганах: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана – 4,6 млрд. тенге, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана– 3,9 млрд. тенге, ВС – 2 млрд. тенге, Министерство финансов РК– 1,8 млрд. тенге, Министерство образования и науки РК – 1,5 млрд. тенге», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Основные причины неосвоения, по его словам, длительное проведение конкурсных процедур, процедур заключения договоров, непредставление актов выполненных работ, не поставка товаров в связи с карантинными ограничениями, оплата за фактически оказанный объем услуг, выполненные работы, а также недостаточность средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета.

«Расходы местных бюджетов составили 4,9 трлн. тенге. Не исполнено 80 млрд. тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,3 трлн. тенге. По предварительным данным, на 1 сентября им выделено 1,4 трлн. тенге. Из них освоено -98%, не исполнено – 29 млрд. тенге. Из них экономия - 7 млрд. тенге, не освоено - 22 млрд. тенге Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: Карагандинская , ЗКО – 2,6 млрд. тенге, Актюбинская – 2 млрд. тенге, Кызылординская и Акмолинская области – по 1,9 млрд. тенге», - заключил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.