Собравшиеся перед зданием правительства в Бишкеке потребовали выдать им оружие

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщает, что данные требования невыполнимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

Как отмечается, митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

«Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями», - говорится в сообщении Секретариата Совбеза КР.

Вместе с этим, продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.