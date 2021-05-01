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    Собравшиеся перед зданием правительства в Бишкеке потребовали выдать им оружие

    1 Мая 2021, 18:04

    БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области. Секретариат Совета безопасности КР сообщает, что данные требования невыполнимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    Как отмечается, митингующие перед Домом правительства в Бишкеке требуют выдать им оружие для защиты границ в Баткенской области.

    «Секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики отмечает, что данные требования невыполнимы, поскольку чреваты последствиями», - говорится в сообщении Секретариата Совбеза КР.

    Вместе с этим, продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

    Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

    Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку.

    Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан.

    В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

    Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

    Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
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