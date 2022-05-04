Собрать 174 тыс. тонн сельхозпродукции планируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на аппаратном совещании под председательством акима Атырауской области Серика Шапкенова обсудили вопросы весеннего сева и ситуацию в ветеринарной отрасли. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году общая посевная площадь составит 9 616 гектаров. Ожидается, что в весенних полевых работах примут участие 353 сельскохозяйственных структуры, 780 единиц сельхозтехники. Это 450 тракторов, 330 других сельскохозяйственных машин. Техника готова к весенним полевым работам», - сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат.

Глава региона поручил разобраться с волнующими людей, занимающихся сельским хозяйством, проблемами.

«Мы должны системно освещать свои планы. А оказываемая финансовая поддержка должна использоваться эффективно. К примеру, один фермер в Исатайском районе просит подключить его к проходящему вдоль дороги водопроводу. Но если подключить его, есть угроза, что целый населенный пункт останется без питьевой воды. Такие вопросы нужно решать с учетом интересов обеих сторон», - сказал аким области Серик Шапкенов.

С докладом выступил заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Азамат Айткалиев. По его словам, для профилактики особо опасных заболеваний скота, кроме ящура, согласно плану ведутся работы по прививке семи видами вакцин коров - 650 500 голов, овец и коз - 1 264 505 голов.

«В 2022 году в области проведены профилактические работы против девяти видов заболеваний скота (бешенство, нодулярный дерматит, сибирская язва, пастереллез, инфекционный ринотрахейт, чума, эхинококкоз и другие) с применением 2 065 805 доз препаратов. Также коровы, овцы, козы, верблюды возрастом старше года будут проверяться на возможное наличие бруцеллеза. С этой целью в этом году, в соответствии с планом, в лаборатории будет доставлено 1 068 049 проб крови»,- сообщил Азамат Айталиев.