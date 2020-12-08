Собрание, посвященное Международному дню борьбы с коррупцией, прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в Нур-Султане прошло собрание, посвящённое Международному дню борьбы с коррупцией, которое организовал столичный филиал РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ», передает МИА «Казинформ».

В собрании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, руководители министерств и местных государственных органов, представители политических партий, Федерации профсоюзов РК, неправительственных организаций, средств массовой информации, а также актив РОО «ЖАҢАРУ».

Учитывая, что данное мероприятие проходило в рамках реализации социального проекта «Гражданский контроль», столичный филиал РОО «ЖАҢАРУ» подвел итоги работы за текущий год, поощрил активистов, а также подвел итоги конкурса.

«РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» зарегистрировано в Минюсте РК в декабре 2013 года и имеет филиалы во всех областях республики. Объединение создано в целях поддержки инициатив Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, консолидации общественности по содействию государству в борьбе с коррупцией, выработки рекомендаций по ее устранению, формирования в казахстанском обществе антикоррупционного мировоззрения. Только при участии каждого гражданина борьба с коррупцией примет необратимый характер. Воспитание антикоррупционной культуры является залогом успеха в противодействии коррупции. Мы хотим добиться того, чтобы в сознании граждан коррупционные проявления ассоциировались как нравственный недостаток. В процессе формирования понимания коррупции как асоциального явления должно принять участие все общество», - отметили в организации.



