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    СОБР и пять спасателей спускали с горы мужчину в Павлодарской области

    21 Июня 2023, 11:50

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками СОБР, участковыми инспекторами департамента полиции Павлодарской области спустили пострадавшего с использованием специализированных носилок с высоты 200 метров от земли и передали карете скорой помощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «20 июня, в 21:36, поступило сообщение о том, что в зоне отдыха Жасыбай человек в горах сломал ногу и не может спуститься», - сообщили в ДЧС Павлодарской области.

    На место незамедлительно выехали 5 спасателей с альпинистским снаряжением, одна единица техники и кинологический расчет.

    Когда спасатели прибыли к месту и обнаружили в горах мужчину, тот был без сознания.

    Выяснилось, что он упал с горы, с большой высоты. Заметили его и сообщили спасателям отдыхающие», - добавили в ведомстве.

    Сотрудники ДЧС Павлодарской области совместно с сотрудниками СОБР, участковыми инспекторами департамента полиции Павлодарской области спустили пострадавшего с использованием специализированных носилок с высоты 200 метров от земли и передали карете скорой помощи.

    «Мужчина 1958 года рождения госпитализирован в Баянаульскую центральную районную больницу с сотрясением головного мозга и ушибом стенки живота», - уточнил источник.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Происшествия ДЧС Спасение Павлодар
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