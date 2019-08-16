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    Собор Парижской Богоматери под угрозой обрушения

    16 Августа 2019, 12:18

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Готический собор, построенный 850 лет тому назад, находится под угрозой обрушения. Каменная кладка продолжает падать в соборе Парижской Богоматери из-за недавней жары в столице Франции. А в результате пожара в соборе в апреле 2019 года шпиль и часть крыши обрушились, передает МИА «Казинформ» со ссылкой наConstruction Week Online.

    Министр культуры страны сообщил, что из -за жары произошел обвал камней со сводов нефа.

    Согласно информации AFP, десятки тонн свинца расплавились на крыше и башни со шпилем во время пожара. Ветер разнес частицы с места пожара на школы и другие здания в округе.

    В конце мая этого года сенат Франции одобрил закон по реставрации собора, согласно которому работы по восстановлению должны быть закончены к 2024 году , собору должны вернуть облик, который он имел до пожара.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Происшествия Франция
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