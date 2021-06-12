Соблюдение прав осуждённых: костанайские курсанты представят научные работы в Нидерландах

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Впервые в городе Костанай на базе академии МВД РК им. Шракбека Кабылбаева прошло масштабное научное мероприятие - презентация исследовательских работ с участием заместителя главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Арнаут ван Ваунденберг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

Основной тематикой работ было соблюдение прав осуждённых. Как отмечают в академии, долгое время курсанты проводили исследования, пришли к определенным выводам, разработали предложения в нормативно-правовые акты касательно укрепления и поддержки социально-полезных связей осужденных несовершеннолетних.

Семь команд из числа курсантов Академии МВД боролись за звание лучшей, презентуя свои проекты на такие темы, как «Психологическая адаптация впервые осужденных женщин», «Права иностранных осужденных в Казахстане», «Психологическое сопровождение осуждённых склонных к аутоагрессивному поведению».

«Республика Казахстан и Королевство Нидерландов имеют широкий спектр сотрудничества. Вместе с тем, мы рады сотрудничать и в области прав человека. Данный проект предоставит курсантам возможность опробовать новую методику исследования, а также научит их работать в команде под методологическим руководством профессоров из международных и местных университетов. Данная модель успешно применяется в самых лучших вузах мира»,- отметил в ходе выступления председатель жюри, заместитель главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан г-н Арнаут ван Ваунденберг.

По словам начальника Костанайской Академии МВД им. Ш. Кабылбаева, полковника полиции Нурлана Биекенова, уникальность учебного заведения заключается в том, что это единственный в Центральной Азии специализированный ВУЗ в сфере подготовки кадров для пенитенциарной системы.

«Одна из миссий академии - проведение научных исследований. В большей степени разработка путей решения проблем уголовно-исполнительной системы»,- добавил он.

По итогам презентаций командой победителей стали курсанты Кириченко Анастасия, Байжанова Дамиля, Кривич Юлия с темой исследования – «Реабилитация осужденных за экстремистские и террористические преступления».

Таким образом, ребятам выпала возможность поездки в Королевство Нидерланды для укрепления уже имеющего багажа знаний и обмена опыта с зарубежными коллегами.

«В рамках поездки будущие полицейские изучат опыт развития судебно-правовой и тюремной систем, а также защиты прав человека. У них будет возможность обменяться опытом с голландскими коллегами и изучить их систему высшего образования. Все расходы берет на себя принимающая сторона»,- подытожили в пресс-службе.