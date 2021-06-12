Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Костанайская область

    Соблюдение прав осуждённых: костанайские курсанты представят научные работы в Нидерландах

    12 Июня 2021, 22:08

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Впервые в городе Костанай на базе академии МВД РК им. Шракбека Кабылбаева прошло масштабное научное мероприятие - презентация исследовательских работ с участием заместителя главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан Арнаут ван Ваунденберг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу академии.

    Основной тематикой работ было соблюдение прав осуждённых. Как отмечают в академии, долгое время курсанты проводили исследования, пришли к определенным выводам, разработали предложения в нормативно-правовые акты касательно укрепления и поддержки социально-полезных связей осужденных несовершеннолетних.

    Семь команд из числа курсантов Академии МВД боролись за звание лучшей, презентуя свои проекты на такие темы, как «Психологическая адаптация впервые осужденных женщин», «Права иностранных осужденных в Казахстане», «Психологическое сопровождение осуждённых склонных к аутоагрессивному поведению».

    «Республика Казахстан и Королевство Нидерландов имеют широкий спектр сотрудничества. Вместе с тем, мы рады сотрудничать и в области прав человека. Данный проект предоставит курсантам возможность опробовать новую методику исследования, а также научит их работать в команде под методологическим руководством профессоров из международных и местных университетов. Данная модель успешно применяется в самых лучших вузах мира»,- отметил в ходе выступления председатель жюри, заместитель главы миссии посольства Королевства Нидерландов в Республике Казахстан г-н Арнаут ван Ваунденберг.

    По словам начальника Костанайской Академии МВД им. Ш. Кабылбаева, полковника полиции Нурлана Биекенова, уникальность учебного заведения заключается в том, что это единственный в Центральной Азии специализированный ВУЗ в сфере подготовки кадров для пенитенциарной системы.

    «Одна из миссий академии - проведение научных исследований. В большей степени разработка путей решения проблем уголовно-исполнительной системы»,- добавил он.

    По итогам презентаций командой победителей стали курсанты Кириченко Анастасия, Байжанова Дамиля, Кривич Юлия с темой исследования – «Реабилитация осужденных за экстремистские и террористические преступления».

    Таким образом, ребятам выпала возможность поездки в Королевство Нидерланды для укрепления уже имеющего багажа знаний и обмена опыта с зарубежными коллегами.

    «В рамках поездки будущие полицейские изучат опыт развития судебно-правовой и тюремной систем, а также защиты прав человека. У них будет возможность обменяться опытом с голландскими коллегами и изучить их систему высшего образования. Все расходы берет на себя принимающая сторона»,- подытожили в пресс-службе.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Вузы Права человека МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Захват заложников в Астане: глава МВД рассказал о проведенной операции
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Опубликован список поступивших в вузы казахстанцев после прохождения воинской службы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области