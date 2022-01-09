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    Соблюдение комендантского часа в Атырау - на контроле мобильных групп

    9 Января 2022, 16:56

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау режим соблюдения комендантского часа контролируется полицией, а также специальными мобильными группами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Так, в ночь с 8 на 9 января мобильные группы в регионе приостановили работу трех продуктовых магазинов, которые работали после 23 часов. Нарушителей на первый раз предупредили устно и напомнили правила и режим работы объектов бизнеса во время комендантского часа и объявленного в стране режима ЧП», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    Как сообщили в областном акимате, общественный порядок в областном центре вместе с полицейскими осуществляют 60 волонтеров.

    По информации департамента полиции, желание помочь патрулированию в городе изъявили сегодня еще 100 волонтеров. Во время комендантского часа проверку и досмотр на наличие запрещенных предметов проходят все автомобили.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Безопасность ЧП-2022
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