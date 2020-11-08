Соблюдаются ли требования карантина в общественном транспорте Шымкента

ШЫМКЕТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте мониторинговая группа проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В состав мониторинговой группы входят специалисты местных подразделений полиции, городского акимата и санитарной службы.

В ходе проверок за последние два дня по городу зарегистрировано 9 фактов нарушений карантинных правил. В частности, было установлено, что в общественном транспорте не соблюдается социальная дистанция (чрезмерное количество пассажиров), некоторые пассажиры неправильно носили маски или не носили их вообще.

По всем нарушениям на виновных лиц сотрудниками полиции составлены административные протоколы.

Также специалистами санитарной службы проведена разъяснительная работа среди пассажиров и водителей о важности строгого соблюдения карантинных требований. В частности, было отмечено, что соблюдение всеми лицами масочного режима позволит снизить риск распространения COVID-19 до 90%.



Напомним, с 9 ноября до 23 ноября на территории города Шымкента продлеваются карантин и ограничительные меры.

