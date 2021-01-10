Соблюдать все требования и правила на избирательных участках призвали алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошел брифинг председателя Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанны Асановой на тему готовности наблюдателей на выборах , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если касаться организации процесса, то мы тоже об этом говорили, есть особенности. Есть требования к социальной дистанции, то есть внутри избирательного участка регулировать рассадку и потоки людей будет председатель участковой избирательной комиссии. В любом случае мы все - заложники пандемии, когда есть требования, есть определенные неудобства. Я прошу отнестись с пониманием. Никто не отменял уровень опасности и риски для здоровья. Это наша общая задача - соблюдать все требования и правила, чтобы все было нормально на избирательных участках. В частности, чтобы были условия для того чтобы избиратели и другие участники процесса чувствовали себя в комфорте и безопасности», - сказала в рамках брифинга председатель Территориальной избирательной комиссии города Алматы Жанна Асанова.

Также она отметила, что все имевшиеся на момент открытия избирательных участков проблемы с документацией наблюдателей уже решены.

«Почти 99% споров, которые возникли на избирательных участках, разрешены и данные наблюдатели допущены», - сказала спикер.

В выборах депутатов Мажилиса, проходящих в соответствии с конституционными сроками, участвуют пять политических партий: Народно-демократическая партия «Ауыл»; партия «Nur Otan»; политическая партия «ADAL»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Народная партия Казахстана. Все эти партии также выдвинули своих кандидатов в маслихаты всех уровней.

В Мажилис выдвинуты от 5 партий 312 кандидатов, в том числе: от НДПП «Ауыл» 19; от партии «Nur Otan» 126; от партии политической партии «ADAL» 16; от ДПК «Ак жол» 38, от Народной партии Казахстана 113.

Ранее сообщалось, что в 9 областях Казахстана, в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент начались выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.