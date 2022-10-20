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    Соблюдать рекомендации ЮНЕСКО для сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи поручил Премьер

    20 Октября 2022, 12:38

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Правительства Республики Казахстан «UKIMET».

    В этом году на развитие области в республиканском бюджете было предусмотрено свыше 367 млрд тенге. Еще более 100 млрд тенге выделено при уточнении бюджета.

    «Эти средства направлены на развитие инженерной инфраструктуры, решение социальных вопросов и поддержку агропромышленного комплекса региона. До конца года осталось мало времени, поэтому нужно обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств для достижения намеченных результатов», - сказал Алихан Смаилов.

    Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечить сохранность мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Премьер-Министр подчеркнул, что в настоящее время вокруг уникального объекта ведется интенсивное строительство, значительно увеличилось и количество его посетителей. В этой связи акимату требуется строго соблюдать рекомендации ЮНЕСКО и других международных организаций.

    Для повышения благосостояния граждан нужно в первую очередь принимать меры по запуску новых инвестиционных проектов, способных дать импульс развитию региона. Так, в текущем году в области запланирована реализация 29 проектов на 33 млрд тенге, дополнительно прорабатываются еще 74 проекта на 1,9 трлн тенге.

    Кроме того, Премьер-Министр отметил необходимость эффективно использовать все имеющиеся рыночные механизмы для недопущения нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания, проводить комплексную работу по развитию инфраструктуры и агропромышленного комплекса области, а также принять меры по увеличению количества ученических мест в регионе по Нацпроекту «Комфортная школа».

    «По поручению Главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре», - подчеркнул Премьер-Министр.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Премьер-министр РК Туркестанская область Туризм Акимат ЮНЕСКО Алихан Смаилов Туркестан
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