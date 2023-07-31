Соблюдать правила безопасности на воде призывают граждан в МЧС РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности на воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настоятельно рекомендуем гражданам и гостям страны строго соблюдать правила безопасности на воде, чтобы защитить себя, своих близких», - сказал на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев.

Он также озвучил основные правила безопасности, которых необходимо придерживаться:

-Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.

-Не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

-Не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

-Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

-Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

-Не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

-Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

- Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений

и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

«Соблюдение простых правил позволит сохранить жизнь. Следует отметить! Что за купание в запрещенных местах, а также катание на маломерных судах и других плавсредствах, где запрещено, предусмотрена административная ответственность», - подчеркнул Уларбек Абыкеев.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года водной стихией унесены жизни более тысячи ста человек в РК.