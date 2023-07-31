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    Соблюдать правила безопасности на воде призывают граждан в МЧС РК

    31 Июля 2023, 16:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает казахстанцев соблюдать правила безопасности на воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настоятельно рекомендуем гражданам и гостям страны строго соблюдать правила безопасности на воде, чтобы защитить себя, своих близких», - сказал на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК генерал-майор Уларбек Абыкеев.

    Он также озвучил основные правила безопасности, которых необходимо придерживаться:

    -Не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых.

    -Не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»;

    -Не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

    -Не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

    -Не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

    -Не нырять в непроверенных и необорудованных местах;

    -Не плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

    - Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений

    и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

    «Соблюдение простых правил позволит сохранить жизнь. Следует отметить! Что за купание в запрещенных местах, а также катание на маломерных судах и других плавсредствах, где запрещено, предусмотрена административная ответственность», - подчеркнул Уларбек Абыкеев.

    Ранее сообщалось, что за последние 3 года водной стихией унесены жизни более тысячи ста человек в РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Безопасность МЧС
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