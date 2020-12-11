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    Соблюдать порядок перемещения товаров через границу с Китаем призвали в Минфине РК

    11 Декабря 2020, 17:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, задействованные в осуществлении перевозок товаров с КНР, предпринимают попытки усугубить обстановку на приграничной территории с целью возможности заезда на пункт пропуска без регистрации в системе электронной очереди, которые выражаются в создании транспортного коллапса на трассе республиканского значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    В КГД призвали таких граждан соблюдать установленный порядок перемещения товаров через границу, в том числе в рамках системы электронной очереди.

    Напомним, вцелях регулирования заезда на пункт пропуска внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность процесса и снижение издержек. Теперь очередь можно заблаговременно бронировать на сайте GoCargo.kz через мобильное приложение. Система имеет «обратную» связь, оповещая перевозчиков через SMS-сообщения.

    В системе можно просматривать весь список зарегистрированного автотранспорта, а также данные по автотранспортным средствам (АТС), которые ожидают заезд на текущий день.

    Электронная очередь работает в штатном режиме. Всего с 23 октября этого года по настоящее время проследовало через пункт пропуска по системе электронной очереди 1 069 АТС, в среднем в день 23 АТС в день.

    Как сообщалось ранее, с начала пандемии Китай ввел ограничения на прием автотранспорта с Казахстана.

    Ежедневно с казахстанской стороны принималось не более 20 АТС. Скопление нарастало, очередь в пункте пропуска «Нур жолы» растянулась более чем на 40 километров.

    С начала скопления был принят ряд срочных мер. Инициированы переговоры как на уровне центральных госорганов Китая, так и на уровне администрации СУАР Китая.

    Закрытые в связи с введенным в республике режимом чрезвычайного положения пункты пропуска с Китаем были открыты.

    С учетом опасений китайской стороны по обеспечению должной эпидемиологической безопасности на уровне Правительства РК принято решение о введении бесконтактного механизма перевозки товаров до транспортно-логистического центра на казахстанской стороне с дальнейшим их перегрузом на отечественный транспорт и следованием в пункт назначения.

    Указанные меры, в том числе введение механизма бесконтактной перевозки товаров, позволили увеличить количество принимаемого Китаем транспорта.

    Вместе с тем с 10 ноября текущего года китайская сторона ограничила прием автотранспорта с казахстанской стороны, при этом экспортные товары не принимаются.

    Официальной информации о причинах снижения количества принимаемых АТС, а также о запрете на перемещение экспортных товаров от китайской стороны не поступало.

    Государственными органами РК, в том числе Посольством Казахстана в Китае, продолжаются переговоры с китайской стороной по увеличению пропуска товаров и транспортных средств через пункты пропуска.

    Автор:

    Транспорт Минфин РК Китай
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