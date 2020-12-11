Соблюдать порядок перемещения товаров через границу с Китаем призвали в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Граждане, задействованные в осуществлении перевозок товаров с КНР, предпринимают попытки усугубить обстановку на приграничной территории с целью возможности заезда на пункт пропуска без регистрации в системе электронной очереди, которые выражаются в создании транспортного коллапса на трассе республиканского значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

В КГД призвали таких граждан соблюдать установленный порядок перемещения товаров через границу, в том числе в рамках системы электронной очереди.

Напомним, вцелях регулирования заезда на пункт пропуска внедрена система электронной очереди, которая обеспечила прозрачность процесса и снижение издержек. Теперь очередь можно заблаговременно бронировать на сайте GoCargo.kz через мобильное приложение. Система имеет «обратную» связь, оповещая перевозчиков через SMS-сообщения.

В системе можно просматривать весь список зарегистрированного автотранспорта, а также данные по автотранспортным средствам (АТС), которые ожидают заезд на текущий день.

Электронная очередь работает в штатном режиме. Всего с 23 октября этого года по настоящее время проследовало через пункт пропуска по системе электронной очереди 1 069 АТС, в среднем в день 23 АТС в день.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии Китай ввел ограничения на прием автотранспорта с Казахстана.

Ежедневно с казахстанской стороны принималось не более 20 АТС. Скопление нарастало, очередь в пункте пропуска «Нур жолы» растянулась более чем на 40 километров.

С начала скопления был принят ряд срочных мер. Инициированы переговоры как на уровне центральных госорганов Китая, так и на уровне администрации СУАР Китая.

Закрытые в связи с введенным в республике режимом чрезвычайного положения пункты пропуска с Китаем были открыты.

С учетом опасений китайской стороны по обеспечению должной эпидемиологической безопасности на уровне Правительства РК принято решение о введении бесконтактного механизма перевозки товаров до транспортно-логистического центра на казахстанской стороне с дальнейшим их перегрузом на отечественный транспорт и следованием в пункт назначения.

Указанные меры, в том числе введение механизма бесконтактной перевозки товаров, позволили увеличить количество принимаемого Китаем транспорта.

Вместе с тем с 10 ноября текущего года китайская сторона ограничила прием автотранспорта с казахстанской стороны, при этом экспортные товары не принимаются.

Официальной информации о причинах снижения количества принимаемых АТС, а также о запрете на перемещение экспортных товаров от китайской стороны не поступало.

Государственными органами РК, в том числе Посольством Казахстана в Китае, продолжаются переговоры с китайской стороной по увеличению пропуска товаров и транспортных средств через пункты пропуска.