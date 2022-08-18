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    Собаки загрызли ребенка в Актобе — уголовное дело прекратили

    18 Августа 2022 03:02

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное нападение бродячих собак на ребенка официально признали несчастным случаем. Уголовное дело закрыли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

    Трагедия произошла в июне на территории одного из строящихся объектов в районе микрорайона №3 жилого массива Есет батыр. 12-летний Мадияр Шакират пропал со двора дома. Позже тело мальчика с укусами животного нашли на стройке в Актобе.

    «В результате судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребенка наступила от укуса собак. В связи с отсутствием состава уголовного правонарушения, делопроизводство прекращено», - сообщил заместитель начальника следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

    #Актюбинская область #Происшествия #Общество
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