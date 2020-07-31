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    Собаки помогают выявлять инфицированных коронавирусом пассажиров в аэропортах ОАЭ

    31 Июля 2020, 14:36

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - ОАЭ сообщили о новом достижении в рамках постоянных усилий, превентивных и предупредительных мер, направленных на ограничение распространения Covid-19 в стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на WAM .

    Так, в аэропортах страны начали использовать полицейских собак для выявления пассажиров, инфицированных коронавирусом. Таким образом, ОАЭ считается первой страной в мире, применившей подобный метод на практике. Стоит отметить, что данный подход к обнаружению смертельного вируса в организмах людей находится на стадии изучения во многих других странах мира.

    Метод ОАЭ уникален тем, что при его применении удается избежать любого прямого контакта между собаками и обследуемыми лицами в соответствии с самыми высокими стандартами мер безопасности в отношении здоровья людей и животных. Практическому применению предшествовали необходимые исследования, а также сотрудничество с рядом экспертов из разных стран. Велись дискуссии и теоретические исследования по использованию собак в выявлении случаев Covid-19, учитывая их сильное обоняние. Таким образом, собак можно использовать вместе с полицейскими патрулями для обеспечения безопасности в торговых центрах, на мероприятиях, в аэропортах и других жизненно важных объектах.

    Специализированные группы уже действуют в аэропортах страны, чтобы контролировать фактическое применение метода выявления коронавируса у прибывающих в страну пассажиров. За считанные секунды собака может определить наличие вируса в организме человека, исследуя образец запаха, взятого из подмышечной впадины человека.

    Этот метод рассматривается как дополнительная мера, которая повышает безопасность пассажиров в аэропорту на фоне постепенного открытия все большего количества международных аэропортов и увеличением количества рейсов.

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Арабские эмираты
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