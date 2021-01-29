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    Собаке выжгли глаза в Шымкенте: началось досудебное расследование

    29 Января 2021, 02:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - По факту чудовищного издевательства над собакой в Шымкенте началось досудебное расследование по статье «Жестокое обращение с животными», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

    Щенка, нашли на снегу, пес лежал неподвижно. Когда волонтеры подошли ближе, то поняли, что кто-то выколол собаке глаза. Сделано это было намерено и с особой жестокостью. Подозрения зоозащитников подтвердил и ветеринар.

    «26 января 2021 года на одной из страниц социальной сети Instagram опубликованы видео и фото, в котором гражданами была замечена вдоль дороги собака с поврежденными глазами. В тот же день по факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными», — сообщила пресс-служба департамента полиции города Шымкента.

    Сразу после того, как собаку нашли, к волонтерам обратился хозяин пса, он показал другие фотографии животного, когда еще щенок не был травмирован. Мужчина уверяет, что собака убежала. Полицейским выясняют подробности чудовищного происшествия.



    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество
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