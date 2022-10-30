Собака помогла обнаружить наркотики у иностранца на границе в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сарыагашского района поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста «Жибек жолы» по факту обнаружения наркотических средств у иностранца, который направлялся в Республику Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Служебная собака по кличке Клементина учуяла запрещенные предметы в автомашине гражданина Таджикистана и подала знак.

При обыске подозреваемого стражи порядка обнаружили у иностранца в багажнике автомобиля «ВАЗ-2107» сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось гашишем.

Факт зарегистрировали по ст. 286 УК РК « Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.



