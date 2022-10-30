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    Собака помогла обнаружить наркотики у иностранца на границе в Туркестанской области

    30 Октября 2022, 23:14

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Сарыагашского района поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста «Жибек жолы» по факту обнаружения наркотических средств у иностранца, который направлялся в Республику Узбекистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

    Служебная собака по кличке Клементина учуяла запрещенные предметы в автомашине гражданина Таджикистана и подала знак.

    При обыске подозреваемого стражи порядка обнаружили у иностранца в багажнике автомобиля «ВАЗ-2107» сверток с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическое средство оказалось гашишем.

    Факт зарегистрировали по ст. 286 УК РК « Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено». Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.


    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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