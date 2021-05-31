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    Со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш запустят автобусы

    31 Мая 2021, 18:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период летних перевозок, с 3 июня АО «Пассажирские перевозки» запускает дополнительную услугу. Для удобства пассажиров организован трансфер автобусами со станции Шымкент до курортной зоны Сарыагаш. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

    Для этого при посадке в автобус в Шымкенте и Сарыагаше пассажиру необходимо предъявить водителю распечатанный или электронный железнодорожный билет.

    Автобусы с логотипом АО «Пассажирские перевозки» будут ожидать пассажиров на парковочной зоне железнодорожного вокзала Шымкента и в курортной зоне Сарыагаш.

    Стоимость проезда - 1800 тенге в одну сторону. Детям до 7 лет бесплатно.

    В случае возникновения вопросов просим пассажиров обращаться в справочную службу «105», а по вопросам качества услуг звонить на единый круглосуточный контакт-центр «1433».

    Расписание автобусных перевозок

    Время отправления со ст. Шымкента

    Время прибытия в Сарыагаш

    Время отправления из Сарыагаша

    Время прибытия на ст. Шымкент

    15-30 ч.

    17-30 ч.

    18-30 ч.

    20-30 ч

    05-00 ч.

    07-00 ч.

    08-30 ч.

    10-30 ч.

    22-00 ч.

    00-00 ч.

    01-00 ч.

    03-00 ч.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туризм Транспорт Шымкент Общество
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