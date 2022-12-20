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    Со «Стабильного» на «Позитивный» повышен прогноз по рейтингу Jusan Bank

    20 Декабря 2022, 12:04

    19.12.2022 года Алматы. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг Jusan Bank по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне B1 и повысило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Соответствующее решение принято агентством 14 декабря 2022 года.

    Также Moody’s подтвердило базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности (BCA) Банка на уровне b3. Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне NP. Долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента (CRR) в национальной и иностранной валюте на уровне Ba3/NP. Долгосрочная и краткосрочная оценка риска контрагента на уровне Ba3(cr)/NP(cr). Общий прогноз также повышен со «Стабильного» на «Позитивный».

    Одновременно Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг депозитов по национальной шкале на уровне Ba1.kz и долгосрочный CRR по национальной шкале на уровне Baa2.kz.

    Аналитики Moody’s отметили, что их решение аргументировано верой в дальнейшее развитие бизнес модели Банка, которая приведет к дальнейшему повышению прибыли и улучшению качества активов и платежеспособности. Отмечено также позитивное изменение в корпоративном риск менеджменте в результате принятия руководством банка решения о снижении рисков и отсутствии планов по агрессивному поглощению.

    В агентстве принимают во внимание и ликвидные активы банка, достигшие к концу третьего квартала 2022 года более 60 % от общих активов банка.

    Стоит отметить и пруденциальные нормативы Jusan Bank, которые продолжают значительно превышать установленные Регулятором минимальные требования и отражают большой запас устойчивости: на начало ноября 2022 года коэффициент достаточности собственного капитала (k1) в Jusan Bank составил 30 %, с превышением установленного норматива в четыре раза, а показатель текущей ликвидности (k4) превысил установленный норматив более чем в семь раз и составил 224 %.

    Лицензия № 1.2.35/225/37 от 07.04.21 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
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