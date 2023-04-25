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    Со 2 мая в Алматы начнется запись детей в бесплатные секции и кружки

    25 Апреля 2023, 10:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 26 апреля стартует прием заявок от поставщиков для размещения государственного творческого и спортивного заказов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили о завершении работы по переходу на новую информационную систему www.damubala.kz, предлагающую пользователям дополнительные возможности и удобства.

    «С 3 марта 2023 года акимат Алматы передал полномочия для реализации государственного творческого заказа и государственного спортивного заказа районным акиматам. Передача координации госзаказов районам позволит избежать многих недочетов в процессе реализации программы. Например, были случаи приписок и некорректного отображения бесплатных секций и кружков», - отметили в пресс-службе акимата.

    С 9:00 часов 26 апреля операторы запустят регистрацию заявок от предпринимателей на работу поставщиков в программе – как для тех, кто уже работал в ней ранее, так и новых желающих. С 18:00 часов 2 мая родители смогут начать записывать детей для посещения кружков и секций на портале.

    «В соответствии с пунктом 12 Правил размещения государственного творческого заказа в творческих кружках для детей и юношества и их функционирования рассмотрение заявок и распределение ваучеров завершится при полном распределении объема средств для государственного заказа, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год», - добавили в ведомстве.

    Для родителей и поставщиков Алматы работает служба поддержки разработчика платформы в Telegram: для родителей, для поставщиков.

    Дополнительные контакты для справок:

    - Управление спорта города Алматы: 2924167;

    - Управление культуры города Алматы: 2720317;

    - Аппарат акима Алатауского района города Алматы: 2998649;

    - Аппарат акима Алмалинского района города Алматы: 2725698;

    - Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы: 3032558;

    - Аппарат акима Бостандыкского района города Алматы: 2755068;

    - Аппарат акима Жетысуского района города Алматы: 3842760;

    - Аппарат акима Медеуского района города Алматы: 2916494;

    - Аппарат акима Наурызбайского района города Алматы: 3074553;

    - Аппарат акима Турксибского района города Алматы: 2231115;

    - Разработчик платформы DamuBala: +77750075920.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что для организации кружков и секций для детей в этом году в городе выделено 16,2 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование Акимат Спорт
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