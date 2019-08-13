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    Снявшему зеркала с машины Дмитрия Баландина мужчине вынесли приговор

    13 Августа 2019, 11:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы вынесли приговор мужчине, снявшему зеркала с автомобиля олимпийского чемпиона по плаванию Дмитрия Баландина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Уголовное дело рассматривается в Алмалинском районном суде №2.

    Айдос Валиев обвинялся в краже зеркал с автомобиля прославленного спортсмена.

    Суд приговорил Айдоса Валиева к 4 годам ограничения свободы.

    Ранее государственный обвинитель запросил обидчику Баландина 3 года лишения свободы. Отметим, что в тот день он снял зеркала у еще одного водителя - Рауанбека Куанова. Позже подсудимый возместил ущерб Дмитрию Баландину в размере 470 тысяч тенге, второму потерпевшему - 300 тысяч тенге.

    Напомним, 1 апреля нынешнего года у Toyota Land Cruiser Prado казахстанского пловца на пересечении улиц Курмангазы–Байсеитова сняли боковые зеркала. Кражу зафиксировали камеры.

    Позже полицией Алматы по этому преступлению был задержан Айдос Валиев, 1986 г.р., уроженец Алматинской области. Поисками злоумышленника занимались 40 полицейских.

    Добавим, что в 2018 году, пытаясь предотвратить аналогичную кражу, погиб олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен. Преступление также было совершено в Алматы, на пересечении Курмангазы-Байсеитова.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Суды Судебный процесс
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