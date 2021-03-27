Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сняты временные ограничения на ввоз казахстанской продукции АПК

    27 Марта 2021, 09:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Узбекистан снял ранее введенные временные ограничения на транзит и ввоз из Республики Казахстан всех видов птицеводческой и животноводческой продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    «Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан с 19 марта 2021 года снял ранее введенные временные ограничения на ввоз и транзит по территории РУ живой птицы (в т.ч. декоративных птиц), инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы, яиц и других видов птицеводческой продукции, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Республики Казахстан», - говорится в сообщении ведомства.

    Также отменены временные ограничения на ввоз и транзит живых животных, (в т.ч. животных-компаньонов, диких, цирковых и зоопарковых животных), сырого мяса и мясопродукции, молока и молочной продукции, не подвергнутых тепловой обработке, генетического материала, шерсти, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, шкур и кожи, б/у оборудования для содержания и убоя животных из Шымкента и Акмолинской области РК.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Минсельхоз Экономика Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незначительный рост населения с наименьшими доходами зафиксирован в РК
    Более 2,3 трлн тенге составил дефицит бюджета в 2022 году – отчет Правительства
    Причины укрепления тенге по отношению к доллару назвали в Нацбанке
    Меры по обеспечению  дальнейшего роста экономики предложил Алибек Куантыров
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров