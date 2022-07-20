Снято с реализации 66,7 кг пищевых продуктов за полгода в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Специалистами службы санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент в рамках мониторинга безопасности продукции за 6 месяцев 2022 года на объектах торговли было закуплено и исследовано 1441 проба продукции (в том числе 892 пищевой и 549 не пищевой). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Из них продукции отечественных производителей – 235 (16,3%), продукции государств-членов Евразийского экономического союза - 934 (64,8%), других государств - 272 (18,8%).

По результатам экспертизы установлено, что 35 проб продукции не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Основная доля несоответствующей продукции, то есть 91,4% (32 пробы) приходится на импортную продукцию, остальные 8,5% – на продукцию отечественных производителей (3 пробы).

Основное нарушение выявлено по несоответствию маркировки - 82,8% продукции.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы в одной пробе мяса птицы и в двух пробах кулинарной продукции выявлены нарушения по микробиологическим показателям. Также в трех пробах импортных энергетических напитков обнаружено превышение содержания опасного для здоровья человека консерванта – бензоата натрия.

Районными управлениями департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкент проведены мероприятия по устранению выявленных нарушений в результате мониторинга.

Субъектам предпринимательства, продукция которых не соответствовала требованиям, выдано 16 предписаний об устранении нарушений с разъяснением порядка устранения нарушений требований законодательства, в соответствии с пунктом 1 статьи 425 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» наложены штрафы.

Снято с реализации 66,7 кг пищевых продуктов (энергетические напитки, консервированные фрукты,овощи и масложировые продукты), в которых выявлены несоответствия.



