Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Снятие пенсионных накоплений: за три часа поступило более 4 тысяч заявок

    23 Января 2021, 12:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня с начала приема заявлений на досрочное снятие пенсионных накоплений более 4 тысяч казахстанцев подали заявки. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Отбасы банк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с 9:00 часов заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. В течение трех часов поступило 4 509 заявок. Сайт по приему заявок на данный момент работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе корреспонденту МИА «Казинформ».

    По последним данным банка, открыто около 65 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.

    Ранее сообщалось, что начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений в Казахстане. Ровно в 9.00 часов по времени Нур-Султана заработал специальный сайт enpf-otbasy.kz. Здесь вкладчики будут производить необходимые операции. Пенсионные накопления можно снимать на приобретение жилья или иные операции, связанные с этим.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЕНПФ
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Минтруда назвали размер средней пенсии
    Какой доход получен по пенсионным активам ЕНПФ с начала года
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане