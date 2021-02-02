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    Снятие пенсионных накоплений: с какими проблемами столкнулись вкладчики ЕНПФ

    2 Февраля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими проблемами столкнулись вкладчики ЕНПФ при заполнении заявления для получения пенсионных накоплений, рассказала председатель правления жилищно-строительного банка АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вторая группа людей – порядка 6974 человек, по данным нашего портала, увидели у себя в ответе: «на ИПС недостаточно средств с учетом предыдущих неисполненных заявлений». Это были те заявители, которые отправляли в первый день несколько заявок. Они отправили первую, потом подумали, что не до конца отправили либо засомневались, и отправили несколько раз. Все эти заявки уходили. Мы сейчас этот процесс пересматриваем. После первой поданной заявки невозможно будет подать вторую. Но это требует дополнительного времени сейчас для разработчиков», - рассказала Ляззат Ибрагимова.

    Также, по ее словам, казахстанцы столкнулись с такой проблемой, что при подаче заявки было указано: «Сумма, указанная в заявлении, превышает доступную сумму к изъятию». Она отметила, что это были те заявители, которые ошибались с суммами. Есть еще 26 264 необработанных заявок с разными статусами.

    «Здесь хотелось бы сказать, что те заявители, которые не увидели долгожданного окна «ЕНПФ принял вашу заявку на рассмотрение», они снова зашли на портал в свой личный кабинет. Скорее всего, выйдет ожидание подписания заявления, где нужно пройти все процессы до конца и подписать заявление. Судя по реакции в социальных сетях, многие уже внимательно изучив правила, поняли, что после того, как деньги появятся на их спецсчете, они выйдут уже из ЕНПФ. Соответственно в течение этих 45 рабочих дней у них будет прямое ограничение», - добавила она.

    Ляззат Ибрагимова в этой связи призвала казахстанцев внимательно следить за статусом заявки и отправлять свои пожелания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЕНПФ Общество
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