Снятие пенсионных накоплений: о сайте для заявок, погашении ипотеки и приобретении жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Жилищного строительного сберегательного банка «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова ответила на актуальные вопросы журналистов, касающиеся возможности снятия пенсионных накоплений на приобретение жилья, улучшение жилищных условий или на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

23 января 2021 года АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», уполномоченный оператор по целевому использованию единовременных пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда на цели улучшения жилищных условий и оплаты лечения, запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

По данным «Отбасы банка», до подачи заявления необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) с актуальным сроком действия. Уточнить доступную сумму пенсионных накоплений можно на портале ЕНПФ РК. Единовременные пенсионные выплаты на цели улучшения жилищных условий и (или) оплату лечения, определённые правилами, можно использовать на разные цели и неограниченное количество раз.

С полными правилами использования пенсионных накоплений можно ознакомиться на сайте Жилищного строительного сберегательного банка.

Отметим, что в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Так, для использования единовременных пенсионных выплат заявитель должен получить из ЕНПФ информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты, авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть личный кабинет, через него подать заявку на открытие специального счета.

С 23 января заработает сайт enpf-otbasy.kz

В ходе онлайн-пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций с участием председателя сберегательного банка стало известно, как будет называться онлайн-ресурс для принятия заявок на использование пенсионных накоплений.

«Я впервые скажу название сайта - это сайт enpf-otbasy.kz . Это наша совместная деятельность с ЕНПФ, огромный объем работы, который мы проделали в течение последнего 2020 года. В названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали. Сейчас, если зайдете по этому адресу, то там будет надпись, что сервис начнет работать 23 января с 9:00», - сообщила Ляззат Ибрагимова во время онлайн-брифинга в пятницу.

Она добавила, что сервисы сайта на сегодня уже полностью готовы.

«Как правила вышли в последний день и были редакционного характера изменения, мы начали перепроверку всех форм заявлений, в том числе по ограничениям и так далее (…). Поэтому сегодняшний день – день проверки и завтра в 9:00 в субботу для удобства клиентов мы будем стартовать»,- отметила Л. Ибрагимова.

Открыто более 60 тысяч специальных счетов в «Отбасы банке»

В «Отбасы банке», по последним данным, открыто более 60 тысяч специальных счетов для зачисления пенсионных выплат.

«В ходе заявки на онлайн-платформе можно открыть параллельно спецсчет для себя. Поэтому мы ожидаем всех, кто с нетерпением ждет начала программы. Завтра с 9:00 - в субботний, удобный день, когда люди не на работе, мы специально выбрали, чтобы все могли подать свои заявки, - обратилась председатель банка.

Возможности для приобретения жилья, не используя ипотеку

Председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» также перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья , при этом не используя ипотеку.

«Во-первых, можете по договорам купли-продажи приобрести жилье как и на первичном, так и на вторичном рынке, как в городской местности, так и в сельской. Нет никакой привязки к прописке, к месту вашей регистрации, к месту вашего приобретения», - пояснила в ходе онлайн-брифинга в СЦК Ляззат Ибрагимова.

«По договорам рассрочки. Тоже было много жилищных программ, когда, допустим, работодатель работнику давал рассрочку в жилье, либо сами строительные компании предоставляли рассрочку в жилье. Здесь необходимо отметить, что ваш платеж должен быть обязательно последним. То есть это должен быть полный расчет по таким договорам. Я объясню проще: если у вас сумма договора 20 млн тенге, и уже выплатили 12 млн, то 8 млн - ваш последний платеж. Если у вас сейчас только 4 млн и вы хотите потом еще оставить, то в пункте указано четко, что это должен быть полный последний расчет», - пояснила Л. Ибрагимова.

Она также пояснила, как осуществляется договор обмена.

«Здесь очень удобная норма для молодых семей, которые могут 1, 2-комнатную имеющуюся квартиру поменять на квартиру большей площади, и сумму единовременных пенсионных выплат использовать как сумму, которую вы доплачиваете тому лицу, с кем обмениваетесь»,- отмечает председатель «Отбасы банка».

Пункт, который чаще всего интересует населения - это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или строительство на территории личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

«Здесь нужно отметить, обычно у нас по городским территориям указывается цель использования ИЖС в пригородах и сельской местности, иногда указывается ЛПХ. Так как законодательство Казахстана разрешает в условиях ЛПХ делать строительство жилищ, то также эта норма была включена», - проинформировала спикер.

По словам Л. Ибрагимовой, в правилах включена и норма по исламскому финансированию.

«Сейчас несколько банков, в том числе «Аль Халяль», который занимается исламским финансированием, очень активно этим инструментом заинтересованы. Надеемся, что в Казахстане наконец появится исламская ипотека в полноценном виде», - отмечает председатель банка.

Использование пенсионных накоплений на ремонт

Ляззат Ибрагимова в ходе брифинга ответила, в каких случаях казахстанцы смогут снять пенсионные накопления на ремонт квартиры .

«На ремонт квартиры вы сможете снять, если у вас в договоре банковского займа, допустим, до 1 января 2020 года было написано, что это приобретение жилища вместе с ремонтом. Это могло быть приобретение квартиры в черновой отделке за 20 млн тенге и плюс 4 млн на ремонт. Точно так и по новым сделкам. Вы сможете использовать свои единовременные пенсионные выплаты, если в договоре банковского займа будет четко прописано, что это приобретение жилища плюс ремонт данного жилья, которое приобретается», - сказала Ляззат Ибрагимова.

«Сделки между родственниками запрещены»

Спикер прокомментировала и запрет при снятии части пенсионных накоплений на приобретение жилья между родственниками.

«Все операции будут проводиться безналичным путем, и для того, чтобы предотвратить мнимые сделки, чтобы не было выведения денег, запрещены сделки между родственниками. То есть, я не смогу приобрести жилище у своих родных братьев-сестер, родителей, бабушек или дедушек и так далее. Таким образом, в правилах достаточно подробно описывается весь механизм, в том числе и механизм процесса подачи заявок», - заявила Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Частичное погашение ипотеки пенсионными накоплениями возможно

Казахстанцев также интересует немаловажный вопрос - возможно ли погасить пенсионными накоплениями частично ипотеку .

«Представим, что у вас находится 1,5 млн тенге на счету после достаточности. А долг перед банком составляет 7,5 млн тенге. Вы бы хотели погасить и чтобы у вас платеж стал меньше уже с февраля. Да, это возможно. Вы можете это сделать через «Отбасы банк», можете сделать через свой банк, в котором оформляли ипотеку, если они объявят о том, что они тоже будут уполномоченными операторами. Есть небольшие банки - некоторые банки говорят, что будут работать через нас («Отбасы банк» - прим. автора). То вы можете уже завтра подать эту заявку, то есть частичное досрочное погашение возможно», - комментирует Ляззат Ибрагимова, отвечая на вопросы журналистов.

Ляззат Ибрагимова ранее перечислила возможности использования пенсионных накоплений для приобретения жилья, при этом не используя ипотеку.

О снятии пенсионных накоплений на лечение

В «Отбасы банке» также рассказали, когда будут доступны правила по использованию пенсионных накоплений на лечение.

«В постановлении Правительства четко прописано, что по лечению все платежи будут проходить через спецсчета в «Отбасы банке». Известно, что они вступят в действие до конца месяца. Сейчас согласно внутренним нормативным процедурам идет обсуждение с госорганами. Потом будет регистрация приказа министерства здравоохранения в Министерстве юстиции», - рассказала председатель правления «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

О пятилетнем ограничении на продажу жилья

«Пятилетнее ограничение касается только тех ипотечных жилищных займов с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. Поэтому, нужно внимательно посмотреть договор банковского займа, когда у вас завершается эта ипотека. Ограничение сейчас достаточно сильно сузили, услышали комментарии в социальных сетях. Я считаю, что пошли навстречу клиентам», - прокомментировала председатель банка.

Использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных – для казахстанцев одно из ожидаемых нововведений нового года.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана отметил, что в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечения или для передачи в управление финансовым компаниям.

23 декабря 2020 года в Парламенте приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста».