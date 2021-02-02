Снятие пенсионных: что мешает погасить задолженность в банках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова рассказала, почему в список документов при использовании пенсионных накоплений на погашение банковской задолженности вернули договор банковского займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с утра мы начали анализировать по погашению задолженности в других банках и столкнулись с такой проблемой. Для того чтобы облегчить путь клиента мы убрали документ «договор банковского займа» и попросили принести только справку о наличии ссудной задолженности. Но, к сожалению, столкнулись с тем, что во многих справках не было цели кредита. Просто (к примеру, прим. ред.) дана справка Карымсакову Мурату о том, что у него есть такая-то ссудная задолженность. Сейчас мы вернули на портале эту возможность, чтобы люди второй раз не ходили, но для нашей внутренней проверки мы просим прикрепить договор банковского займа для того, чтобы была возможность увидеть целевое назначение вашего кредита», - сказала Ляззат Ибрагимова на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

По ее словам, в этом процессе необходимо указывать цель использования накоплений, которая и прописана в указанном документе.

«Кроме этого, мы провели несколько звонков с другими банками второго уровня и многие говорят, что когда мы даем справки о наличии ссудной задолженности, мы не указываем цель. Таким образом, автоматизированы многие банковские системы. Поэтому в целях удобства клиентов мы это вернули. Поэтому те, кто хотел погасить кредиты не в «Отбасы банке», а другом банке, зайдите после обеда в свои личные кабинеты. Если будет написано, что заявка отправлена на доработку, то значит, что в справке не было цели вашего кредита и поэтому надо прикрепить договор банковского займа», - пояснила Ляззат Ибрагимова.

Ранее председатель правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Жанат Курманов рассказал о принятых с начала года заявках по снятию пенсионных накоплений.

Напомним, в январе в Казахстане утвердили Правила единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.