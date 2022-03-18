Снятие карантинных мер прокомментировала глава Минздрава РК
«Учитывая благополучную эпидемиологическую ситуацию, снижение заболеваемости, госпитализации, Межведомственной комиссией принят ряд послаблений, как для бизнеса, так и для населения. В том числе, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, отменены: обязательное применение мобильного приложения «Ashyk»; требование соблюдения социальной дистанции; обязательная термометрия; обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска; ограничения допуска на работу в очном режиме в сфере услуг для работников, не получивших вакцинацию против COVID 19. Также, если нет признаков заболевания ОРВИ, коронавирусной инфекции, не требуется ПЦР-тест пациентам, а также беременным женщинам, лицам, госпитализируемым в медицинские организации по уходу за больным ребенком, пациентам, находящимся на гемодиализе, партнерам, участвующим в партнерских родах, лицам, демобилизованным после срочной военной службы, родственникам, прибывающим на длительное свидание к лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исправительной системы», – сказала А. Гиният.
По ее словам, также снято ограничение для прибывающих казахстанцев, которые, при наличии вакцинации и ревакцинации, могут въехать в страну без ПЦР-теста. Возобновлено авиасообщение со всеми странами, с которыми действует безвизовый режим. Принимаются меры по возобновлению международных автобусных и железнодорожных перевозок.
Министр сообщила, что в связи с высокой суточной заболеваемостью в приграничных странах, в том числе в России, и высокой интенсивностью движения на сухопутной границе, сохранены ограничения при пересечении государственной границы РК на автопереходах. Эти ограничения будут пересмотрены при стабилизации эпидемиологической ситуации.
«Несмотря на снижение заболеваемости в республике, пандемия во всем мире продолжается, она не закончилась. Для поддержания коллективного иммунитета, недопущения роста заболеваемости, необходимо продолжить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции», – подчеркнула А. Гиният.