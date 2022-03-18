Снятие карантинных мер прокомментировала глава Минздрава РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об отмене карантинных мер рассказала на брифинге Службы центральных коммуникаций министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая благополучную эпидемиологическую ситуацию, снижение заболеваемости, госпитализации, Межведомственной комиссией принят ряд послаблений, как для бизнеса, так и для населения. В том числе, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, отменены: обязательное применение мобильного приложения «Ashyk»; требование соблюдения социальной дистанции; обязательная термометрия; обязательное ношение масок на открытом воздухе во всех зонах эпидемиологического риска; ограничения допуска на работу в очном режиме в сфере услуг для работников, не получивших вакцинацию против COVID 19. Также, если нет признаков заболевания ОРВИ, коронавирусной инфекции, не требуется ПЦР-тест пациентам, а также беременным женщинам, лицам, госпитализируемым в медицинские организации по уходу за больным ребенком, пациентам, находящимся на гемодиализе, партнерам, участвующим в партнерских родах, лицам, демобилизованным после срочной военной службы, родственникам, прибывающим на длительное свидание к лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исправительной системы», – сказала А. Гиният.

По ее словам, также снято ограничение для прибывающих казахстанцев, которые, при наличии вакцинации и ревакцинации, могут въехать в страну без ПЦР-теста. Возобновлено авиасообщение со всеми странами, с которыми действует безвизовый режим. Принимаются меры по возобновлению международных автобусных и железнодорожных перевозок.

Министр сообщила, что в связи с высокой суточной заболеваемостью в приграничных странах, в том числе в России, и высокой интенсивностью движения на сухопутной границе, сохранены ограничения при пересечении государственной границы РК на автопереходах. Эти ограничения будут пересмотрены при стабилизации эпидемиологической ситуации.

«Несмотря на снижение заболеваемости в республике, пандемия во всем мире продолжается, она не закончилась. Для поддержания коллективного иммунитета, недопущения роста заболеваемости, необходимо продолжить вакцинацию и ревакцинацию против коронавирусной инфекции», – подчеркнула А. Гиният.