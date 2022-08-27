Снять ограничения по вывозу пшеницы и муки предлагает Минсельхоз Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки. Минсельхоз предлагает Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки. Сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Қарашукеев в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Инициативу обсудят уже на следующей неделе на очередном заседании МВК.

«Объясню с чем связано решение Министерства. Как вы знаете, до 30 сентября в Казахстане действуют квоты на вывоз зерна – не больше 550 тыс. тонн и муки – не больше 370 тыс. тонн. Когда вводились эти ограничения, мы в первую очередь, старались обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию. К тому же, на тот момент не было понимания, какой урожай ждет Казахстан.

Сейчас обстановка изменилась, прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные – в объеме порядка 13 млн тонн, что значительно больше показателей прошлого неурожайного года. Потому, мы считаем целесообразным дать «добро» сельхозтоваропроизводителям продавать зерно и муку за рубеж. Поскольку урожая этого года с учетом прошлогодних остатков хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку.

Поэтому, ждем заседание МВК и будем надеяться, что нас полностью поддержат и все ограничения на экспорт будут сняты в сентябре«, - написал министр Ербол Карашукеев.



