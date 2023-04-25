Снос ЖК «Дублин» и ЖК «Вашингтон» в Астане прокомментировал Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра Казахстана Алтай Кульгинов прокомментировал снос двух жилых комплексов «Дублин» и «Вашингтон» от строительной компании G-Park в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я проинформирован, это спор между двумя хозяйствующими субъектами. Произошла накладка, когда специалисты в управлениях выдавали разрешение на инженерные сети, они не доглядели. Такая у меня информация. Как акимат информировал, споры разрешены, два субъекта договорились, никто из жителей не пострадал», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время разрешение на строительство не выдается, строительство начинается по уведомлению акимата.

Алтай Кульгинов заверил, что в сложившейся ситуации, когда он работал в должности акима Астаны, не попустительствовал. Также он посоветовал не обвинять никого преждевременно, а необходимо поднять документы и перепроверить их.

«В период, когда я был акимом и работал в акимате, G-Park очень добросовестно работал и вел себя как социально ответственный бизнес – помогал многим нуждающимся людям. Я знаю его только с этой стороны. Никакой дележки нет. Это спор между двумя хозяйствующими субъектами, акимату нужно скоординировать этот момент и все», - добавил Алтай Кульгинов.

Ранее сообщалось, что суд Астаны постановил снести ЖК «Дублин», также стало известно о предстоящем сносе ЖК «Вашингтон». Позже в акимате уточнили, что покупатели квартир в строящихся комплексах получат свое жилье, несмотря на ситуацию вокруг этих строек.



