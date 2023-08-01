Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение

    1 Августа 2023, 15:05

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области отреагировали на видео в соцсетях, где предприниматель рассказывает о сносе кирпичного завода в Енбекшиказахском районе местными властями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Полностью все снесли. Сколько труда было вложено на строительство завода. Брал большой кредит», - говорит мужчина за кадром.

    По данным управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (ГАСК), собственник ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» построил объект в виде пристройки сушильной к кирпичному заводу на земельном участке, расположенном в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района, без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров, а также без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ.

    «​За данные нарушения ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» привлечено к административной ответственности по статьям 316 части 1, 321 и 463 части 1 КоАП РК. ​Управлением ГАСК инициировано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области о сносе пристройки сушильной к кирпичному заводу. Решением указанного суда от 18 июля 2022 года исковое заявление управления удовлетворено, суд обязал ТОО снести самовольную постройку – пристройки сушильной к кирпичному заводу», - отметили в акимате Алматинской области.

    Также постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда Алматинской области от 2 ноября 2022 года, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика ТОО - без удовлетворения.

    Государственным судебным исполнителем Енбекшиказахского межрайонного территориального отдела было вручено извещение о том, что ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» должны снести самовольную постройку. Однако по сегодняшний день решение суда компания не исполнила.

    «17 июля 2023 года судебным исполнителем повторно вручено уведомление о добровольном исполнении до 26 июля. Исполнительный документ ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» не исполнило, в связи с чем 27 июля судебными исполнителями решение суда было исполнено в принудительном порядке, объект снесен», - пояснили в акимате.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Видео Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подготовку к отопительному сезону обсудили в области Абай
    Оставшиеся в Атырауской области без воды жители двух сел получили ее из водовода «Астрахань - Мангышлак»
    Подрядчик должен усилить работы по автодороге «Калбатау-Майкапшагай» - замакима области Абай
    Мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области