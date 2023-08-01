Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматинской области отреагировали на видео в соцсетях, где предприниматель рассказывает о сносе кирпичного завода в Енбекшиказахском районе местными властями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полностью все снесли. Сколько труда было вложено на строительство завода. Брал большой кредит», - говорит мужчина за кадром.

По данным управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области (ГАСК), собственник ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» построил объект в виде пристройки сушильной к кирпичному заводу на земельном участке, расположенном в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района, без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров, а также без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ.

«​За данные нарушения ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» привлечено к административной ответственности по статьям 316 части 1, 321 и 463 части 1 КоАП РК. ​Управлением ГАСК инициировано исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области о сносе пристройки сушильной к кирпичному заводу. Решением указанного суда от 18 июля 2022 года исковое заявление управления удовлетворено, суд обязал ТОО снести самовольную постройку – пристройки сушильной к кирпичному заводу», - отметили в акимате Алматинской области.

Также постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского областного суда Алматинской области от 2 ноября 2022 года, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика ТОО - без удовлетворения.

Государственным судебным исполнителем Енбекшиказахского межрайонного территориального отдела было вручено извещение о том, что ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» должны снести самовольную постройку. Однако по сегодняшний день решение суда компания не исполнила.

«17 июля 2023 года судебным исполнителем повторно вручено уведомление о добровольном исполнении до 26 июля. Исполнительный документ ТОО «Құрылыс Көмек ХХІ» не исполнило, в связи с чем 27 июля судебными исполнителями решение суда было исполнено в принудительном порядке, объект снесен», - пояснили в акимате.