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    Сноху со свекровью отправили в колонию за создание финпирамиды в области Абай

    23 Июня 2023, 13:45

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Женщины заработали на создании финансовой пирамиды около 300 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС области Абай.

    «В 2020 года у гр. А. возник преступный умысел, направленный на организацию деятельности по извлечению дохода от привлечения денег в особо крупном размере.

    С этой целью гр. А. разработала преступный план действий по созданию и руководству финансовой (инвестиционной) пирамиды, в который посвятила свою сноху Е. Согласно отведенной роли Е должна была заниматься привлечением вкладчиков, формированием их списка, ведением учета привлеченных денежных средств и их перераспределением между вкладчиками», - сообщили в ДУИС.

    Женщина использовали мессенджеры WhatsApp и Telegram, где в целях вовлечения вкладчиков разместили информацию в виде следующих маркетинговых планов.

    Организацию деятельности финансовой пирамиды А и Е осуществляли посредством создания в указанных мессенджерах так называемых «коробок» для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов.

    «Всего гр. А. и Е. в период времени с января по июль 2020 года привлекли денежные средства потерпевших в созданную и руководимую ими финансовую пирамиду на общую сумму 229 755 801 тенге, то есть в особо крупном размере», - отметили в ведомстве.

    Суд признал их виновными по статье «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» и назначил каждой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет и отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Финансовая пирамида ДУИС
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